Adnan Menderes, İdam Edilişinin 64. Yılında Anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 64. yılında memleketi Aydın'da düzenlenen programla anıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından organize edilen anma töreni, Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli Mahallesi'nde bulunan Adnan Menderes Çiftliğinde gerçekleştirildi. Programa ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Menderes döneminde çiftlikte çalışan Orhan Demir (91), ev işlerinde görev yapan Münevver Çıkrık (91), akademisyenler ve mahalle sakinleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Menderes için yazılan bir ağıt seslendirilirken dualar edildi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent yaptığı konuşmada, 17 Eylül 1961'in Türkiye demokrasi tarihindeki en acı kırılmalardan biri olduğunu vurguladı. Rektör Kent, "Burada toplanmak bizlere sadece tarihi bir lideri değil aynı zamanda onun insani yönünü, vatan sevgisini ve demokrasiye adanmışlığını daha derinden hissetme imkanı sunmaktadır. Demokrasi tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 17 Eylül 1961'i, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 64. yılında hüzünle, saygıyla ve derin bir düşünceyle anıyoruz" dedi.

Programda ayrıca ADÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Bilgenoğlu ile Adnan Menderes Müzesi görevlisi Dr. Bircan Kayacan, Menderes'in hayatı ve Demokrat Parti dönemi üzerine sunum yaptı. Törende Menderes'in eski çalışanları Orhan Demir ve Münevver Çıkrık'ın duygusal anlar yaşaması dikkat çekti. - AYDIN