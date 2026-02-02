Adıyamanlı Muaythai sporcularından bölge şampiyonasında büyük başarı

29 Ocak-01 Şubat 2026 tarihleri arasında Mardin'de düzenlenen Güneydoğu Anadolu Muaythai Bölge Şampiyonası'nda, Adıyamanlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Bay ve bayanlar gençler, U23 ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonaya, Adıyaman Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezi) bünyesinde spor yapan sporcular katıldı. Zorlu müsabakalar sonunda Adıyamanlı sporcular kürsüye çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada Elif Tuğçe Bilgin ve Elanur Elmacı birincilik elde ederken, Umut Erkan Bellibaş ile İremnur Dikici ikincilik derecesi kazandı. Dereceye giren sporcular, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazanarak Adıyaman'ı temsil edecek.

Antrenörler ve yetkililer, sporcuları tebrik ederek Türkiye Şampiyonası'nda da başarılarının devamını diledi. - ADIYAMAN