Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman yerel haberi | Samsat Kaymakamı kurban kesilerek karşılandı

Yerel Haberler

Adıyaman yerel haberi | Samsat Kaymakamı kurban kesilerek karşılandı

Adıyaman haberler... Adıyaman'ın Samsat ilçe Kaymakamı Süleyman Bakan, ilk köy gezisi olan Yarımbağ köyünde kurban kesilerek karşılandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçe Kaymakamı Süleyman Bakan, ilk köy gezisi olan Yarımbağ köyünde kurban kesilerek karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Samsat ilçesine atanan Kaymakam Süleyman Bakan çalışmalarına köy gezileri ile devam ediyor. İlk köy gezisini Yarımbağ köyüne yapan Kaymakam Bakan için köylüler koç kesildi.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Fatih Mehmet Yavuz, İlçe Özel İdare Müdürü Haşim Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fahrettin Çelik ve bazı teknik elamanlarla birlikte Yarımbağ ve Kırmacık köylerinde vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Bakan, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, ihtiyaç ve sıkıntılar ile ilgili istişarelerde bulundu.

Kaymakam Bakan köylerde yaptığı açıklamalarda, Samsat ilçesinin tarım ve hayvancılık alanlarında daha da ileri seviyeye taşınması için el birliği ile çalışacaklarını ifade ederek, ilçenin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınması için bütün imkanların kullanılacağını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Adıyaman Samsat Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title