Adıyaman yerel haberi: Avrupa'dan Samsat ilçesine yardım

Edinilen Adıyaman haberine göre Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan öğrencilere Avrupa El Ele Engelliler ve Yaşlılara Yardım Vakfı çeşitli yardımlarda bulundu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaşayan öğrencilere Avrupa El Ele Engelliler ve Yaşlılara Yardım Vakfı çeşitli yardımlarda bulundu.

Samsat ilçesine gelen Avrupa El Ele Engelliler ve Yaşlılara Yardım Vakfı Genel Başkan Vekili Tülay Demircan Koyuncu, öğrenciler ile buluşarak bir söyleşi gerçekleştirdi ve Feryal isimli kitabını imzalayarak öğrencilere hediye etti.

Merkezi Antalya'da bulunan vakıf tarafından Samsat ilçesindeki 3 okula birer adet çeşme yaptırıldı. Anaokulu öğrencilerine oyuncak, İmam Hatip Lisesi öğrencilerine kırtasiye, bazı öğrencilere okul üniforması, okula mescit halısı, YKS'ye hazırlık kaynak kitaplar, Zeynel Aslan İlkokuluna projeksiyon cihazı veren vakıf, Samsat ilçe merkezi çarşısına da bir adet çeşme yaptırdı.

Bazı ihtiyaç sahiplerine de gıda, ayakkabı, giyim malzemeleri dağıtılırken Çölyak hastalarına glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda kolileri, engelli bir vatandaşa ise akülü sandalye veren Avrupa El Ele Engelliler ve Yaşlılara Yardım Vakfı Samsat ilçesinde yardım üstüne yardım dağıttı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Vakıf Başkan Vekili Tülay Demircan Koyuncu, yurdun neresinde ihtiyaç sahibi birileri varsa, varlıklı insanların oraya koşması gerektiğini belirterek, özellikle kız öğrencilerinin gözlerindeki ışıltıyı görmenin tarif edilmez bir haz olduğunu söyledi.

Başkan Vekili Tülay Demircan Koyuncu, "Engelli ve yaşlılara yönelik çok güzel çalışmalarımız var. Her nerede yaşarsa yaşasın ihtiyaç sahibi ailelere şefkat elimizi uzatıyoruz. Varlıklı insanlardan aldıklarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN