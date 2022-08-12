Adıyaman yerel haberi: Adıyaman'da 3 kaymakamın görev yeri değişti

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesinin resmi gazetede yayımlanması sonrası Adıyaman'da 3 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti.

Yayımlanan kararnameyle Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Şırnak'ın Cizre Kaymakamlığına atanırken yerine ise Kastamonu Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal atandı. Gerger Kaymakamı Emin Kaymak, İzmir Bayındır Kaymakamlığına yerine ise Samsun Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı getirildi. Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Şırnak Güçlükonak Kaymakamlığına atanırken yerine Bolu Seben Kaymakamı Süleyman Bakan atandı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca, Artvin Valiliği Hukuk Müşavirliğine atanırken yerine Hakkari Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay getirildi. Adıyaman Vali Yardımcısı Bekir Deveci ise Adıyaman Valiliği Hukuk Müşavirliğine getirildi. Adıyaman Valiliği Hukuk Müşaviri Salih Altınok ise Gaziantep Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. - ADIYAMAN