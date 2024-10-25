Üye Girişi
Haberler

Adıyaman Valisi ve Milletvekilleri, Çevre Bakanı ile Bir Araya Geldi

Adıyaman Valisi ve Milletvekilleri, Çevre Bakanı ile Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Valisi Osman Varol ve milletvekilleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile depremin ardından yapılan konut projeleri üzerine istişarede bulundu.

Adıyaman Valisi Osman Varol ve Adıyaman milletvekilleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi.

Vali Osman Varol, Ankara temasları kapsamında Adıyaman Milletvekillerinden İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, Adıyaman'ın dört bir tarafında yapılmakta olan kalıcı deprem konutları ve köy evlerinin geldiği aşama başta olmak üzere, yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan çalışmalar, projelerin ilerleme durumu ile Adıyaman için yeni planlanan projeler istişare edildi.

Kabulleri ve 6 Şubat depremleri ile birlikte ağır yara alan Adıyaman'ı yeniden ihya ve inşa sürecine verdikleri destek ve gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla Bakan Murat Kurum'a teşekkür edildi.

Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırmak ve vatandaşların güvenli yuvalarına bir an önce kavuşturmanın gayreti içerisinde oldukları mesajı verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

 TUSAŞ'a saldıran teröristlerin hangi ülkeden geldikleri belli oldu

Hangi ülkeden geldikleri belli oldu

 TUSAŞ'a düzenlenen hain saldırıyı terör örgütü PKK üstlendi

PKK, yaptığı hainliği üstlendi
FETÖ elebaşı Gülen'in tabutunun başındaki isim Adil Öksüz mü?

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinde herkes aynı isme odaklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 25 EKİM | İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul'a su sağlayan kaç baraj vardır? 25 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 25 Ekim Yalı Çapkını dizisi 80. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Gizli Bahçe bu akşam var mı? 25 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Ezgi Sertel Gelin Evi'nden ayrıldı mı? 25 Ekim Ezgi Sertel bugün programda yer alacak mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 25 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! 26-27 Ekim Antalya hava durumu | Antalya'da hafta sonu hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Kim Milyoner Olmak İster hangi gün? 25 Ekim Kim Milyoner Olmak İster var mı, ATV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 25 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 73. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Laf ola beri gele ne demek? Laf ola beri gele ne anlama geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.