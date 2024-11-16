Adıyaman Valisi Varol, Jandarma Komutanlığı İnşaatını Ziyaret Etti
Vali Osman Varol, yapımı devam eden İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.
Adıyaman Valisi Osman Varol, yapımı devam eden İl Jandarma Komutanlığı hizmet binası inşaat alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bilişim, haberleşme ve teknik altyapı bakımından teknolojinin gerektirdiği tüm imkanlara uygun şekilde tasarlanan yeni jandarma binasını ziyarete giden Vali Osman Varol, çalışmaları yerinde izleyerek yetkililerden bilgiler aldı. - ADIYAMAN