Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem çalışmalarını değerlendirdi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Küresel Gazeteciler Konseyine bağlı medya mensupları ve Adıyaman'da görev yapan yerel ve yaygın basın mensuplarıyla bir araya gelerek deprem bölgesi Adıyaman'da, son 1 yıllık çalışmaları değerlendirdi.

Toplantıda, kentin bir an önce ayağa kaldırılması ve hayatın normale döndürülmesi için bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılması planlanan çalışmalara ana başlıklar halinde değinen Vali Varol, il genelinde yapımı devam eden afet konutlarının geldiği aşama, cumhurbaşkanın katılımlarıyla yarın birinci etap kalıcı konutların teslimi, ildeki eğitim ve öğretim durumu, konteyner ile prefabrik kentlerimizin genel durumu ve yerleştirilen vatandaş sayısına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Depremin ilk gününden bugüne kadar yapılan bütün çalışmaları tek tek anlatan Vali Osman Varol, "Kadim şehrimizin geleceğini hep birlikte düşünecek ve geleceği hep birlikte hayal edeceğiz. Şehrimizi ortak bir akılla yeniden inşa edeceğimiz bu süreçte her bir basın mensubumuzun görüş ve önerileri bizim için çok kıymetlidir" diye konuştu. - ADIYAMAN