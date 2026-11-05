Adıyaman Vali Yardımcısı Karataş, hastanede onkoloji ve anne okulunu inceledi

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Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek hastanede hizmet veren bazı birimlerde incelemelerde bulundu.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe tarafından karşılanan Karataş'a, ziyaret kapsamında onkoloji ünitesi, anne okulu ve girişimsel radyoloji bölümünde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Hastanedeki birimleri dolaşarak sunulan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Karataş, sağlık personeliyle görüşerek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret kapsamında hasta ve hasta yakınlarıyla da bir araya gelen Karataş, vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, Vali Yardımcısı Emine Karataş'a nazik ziyareti, sağlık çalışanlarına verdiği destek ve hastalara gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı