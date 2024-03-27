Üye Girişi
Haberler

Adıyaman Üniversitesi TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni Aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 19-21 Aralık 2023 tarihleri arasında yürütülen belgelendirme tetkik sürecini başarıyla tamamlayan Adıyaman Üniversitesi, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

TSE yetkilileri tarafından gerçekleştirilen tetkikler sonucunda üniversitenin kalite yönetim sistemi süreçlerinde herhangi bir uygunsuzluk belirlenmedi.

TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi düzenlenen tören ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş'e takdim edildi.

Törende konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin kurumlar için kendilerine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, "Dünyadaki teknolojik gelişmeler son yıllarda olağanüstü bir eğilim göstermektedir. Kaliteliyi yakalamak adına bu teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve bilişim sistemlerini kurumlara entegre etmek gerektiğini düşünüyorum. Keza kaliteli yönetimlerin var olması teknolojiyle birlikte insanların uyum içerisinde gelişmesine bağlıdır. Bizler, Adıyaman Üniversitesi olarak 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli depremlerin ardından önümüze bakarak dengeli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hem fiziksel hem de mental anlamda hasarlarımızı onarıp, öğrenci sayımızı artırarak eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Bugün alacağımız belge, Adıyaman Üniversitesi için bu büyük bir başarı ve gururdur. Bizler için çok meşakkatli bir süreç oldu. Kalite sürecinin başından beri yanımızda duran ve Üniversitemizin kalitesinin artması için gayret gösteren tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin Üniversitemiz ailesi için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise, kalite yönetim sistemlerinin dünyanın her tarafında aynı şekilde uygulanan tek standart olduğunu belirterek, Türk Standartları Enstitüsünün ulusal ve uluslararası alandaki çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, standart kavramının var olabilme adına önemli bir kavram olduğuna dikkat çekti.

Birçok kurumun TSE standartlarına ulaşabilmek adına önemli bir çaba sarf ettiğini belirten Vali Dr. Varol, "Gerekli standartları yakalayarak TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesini kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ait görsellerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından TSE ile Adıyaman Üniversitesi arasındaki kurumsal iş birliği protokolünün imzaları TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş tarafından atıldı.

İmza töreni sonrası TSE Başkanı Şahin, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni ve bayrağını Rektör Prof. Dr. Kelleş'e teslim etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Standartları Enstitüsü Adıyaman Üniversitesi Adıyaman Rektör Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Yalova Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Merkez adayı Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Termal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Termal adayı Ayhan Özmen kimdir? DEM Parti Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çiftlikköy adayı Ergin Peker kimdir? Trabzon'da isale hattı mı göçtü? Trabzon'daki göçükte kaç işçi öldü? Uğur Ünsal kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Uğur Ünsal kaç yaşında, nereli? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılır? 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak mı? DEM Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çınarcık adayı Doğan Kesici kimdir? DEM Parti Yalova Armutlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Armutlu adayı Mehmet Ali Gez kimdir? DEM Parti Yalova Altınova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Altınova adayı Hüsnü Kaplan kimdir? DEM Parti Uşak Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Merkez adayı Sanya Hakimoğulları kimdir? DEM Parti Uşak Banaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Banaz adayı İbrahim Halil Sakur kimdir? Selim Doruk kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Selim Doruk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Zile Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Zile adayı Azad Kaya kimdir? Halil Göbekli kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalıççık Belediye Başkan adayı Halil Göbekli kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title