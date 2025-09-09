Haberler

Adıyaman Üniversitesi'nde Yenilikçi Sağlık Eğitimi Projesi Başladı

Adıyaman Üniversitesi'nde Yenilikçi Sağlık Eğitimi Projesi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
TÜBİTAK 4005 destek programı kapsamında, Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde başlatılan 'Sağlık eğitiminde interaktif devrim' projesi, ebelik ve hemşirelik alanında akademisyenlere Web 2.0 uygulamaları ile yenilikçi eğitim teknikleri kazandırmayı hedefliyor.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında yürütülen "Sağlık eğitiminde interaktif devrim: Web 2.0 araçlarının kullanımı" başlıklı proje Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde başladı.

Projenin temel amacı, Türkiye genelinde ebelik ve hemşirelik bölümlerinde görev yapan akademisyenlere Web 2.0 uygulamaları konusunda bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmak.

Ayrıca, eğitim süreçlerinde teknolojiyi etkin kullanabilen, yenilikçi yaklaşımları benimseyen akademisyenlerin yetiştirilmesiyle sağlık eğitiminde kalitenin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında katılımcılar; artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), dijital öyküleme ve yapay zeka destekli araçlar gibi Web 2.0 teknolojileriyle tanışacak. Ayrıca video tabanlı eğitim, sınıf yönetimi, dijital öykü oluşturma gibi uygulamalı etkinlikler ile beceri kazanmaları sağlanacak.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Tuba Koç Özkan, projenin önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede ebe ve hemşire akademisyenlerin yalnızca öğrencilere değil aynı zamanda hastalara da rehberlik eden bir rol üstlendiklerini belirterek, "Sağlık akademisyenlerinin yenilikçi eğitim teknikleri ve dijital teknolojiler konusunda yetkinlik kazanmaları, hem sağlık sistemimizin kalitesine hem de sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
