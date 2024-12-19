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Adıyaman Üniversitesi'nde Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi'nde Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni Düzenlendi
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Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde 2. ve 3. sınıf öğrencileri için geleneksel beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Tören, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koca'nın açılış konuşmasıyla başladı ve öğrenciler, hocalarının rehberliğinde beyaz önlüklerini giyerek mesleğe adım attı.

Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri için geleneksel beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 100 öğrenci mesleki hayatlarının ilk adımını attı. Törene üniversite akademik ve idari çalışanlarının yanı sıra Adıyaman Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Koca yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler, hocalarının rehberliğinde beyaz önlüklerini giyerek mesleğe adım atmanın gururunu yaşadı.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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