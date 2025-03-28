Adıyaman Üniversitesi'nde Geleneksel Bayramlaşma Töreni Yapıldı

Adıyaman Üniversitesi'nde Ramazan Bayramı öncesinde geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Rektörlük girişinde gerçekleşen buluşmaya Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel katıldı. Törende tüm personelle tek tek bayramlaşan Rektör Keleş, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğuna vurgu yaptı.

Adıyaman Üniversitesi ailesinin dayanışma ruhunu her zaman koruduğunu belirten Keleş, akademik ve idari kadronun özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek onlara ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dileklerinde bulundu.

Sıcak ve samimi anların yaşandığı tören, karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi. - ADIYAMAN