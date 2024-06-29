Adıyaman Üniversitesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Adıyaman Üniversitesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Adıyaman Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu arasında "2024 Emekliler Yılı- Türkiye Yüzyılının Emektarları" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile SGK İl Müdürü Fuat Tekin tarafından gerçekleştirildi.

İmzalanan protokol kapsamında "Türkiye Yüzyılının Emektarları" olarak tüm emekliler için onurlu ve saygın bir emeklilik dönemi oluşturmak ve geliştirmek amaçlanıyor. Protokolle, emeklilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak üzere "Emeklilik yılı" ilan edilen 2024 yılı boyunca emeklilere yönelik üniversiteyle ilgili bölümleri ile çeşitli konularda seminerlerin, konferans ve sempozyumların düzenlenmesi, bu konuda farkındalığın artırılması için gerekli çalışmaların yapılması hedefleniyor. - ADIYAMAN