Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne yeni Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı atandı

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne göreve başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Turan, hasta kabulüne başladı.

Adıyaman Besni ilçesinin Şambayat Beldesinde 1993 yılında dünyaya gelen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Turan, 2011 yılında Gaziantep Vehbi Dinçerler Fen Lisesinden mezun oldu. Turan, 2018 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesinde mezun olarak 2019-2023 yılları arasında Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında asistan eğitimini tamamladı.

Sağlık Bakanlığı Tarafından 114. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Turan için MHRS üzerinden randevu alınabileceği belirtildi.

Yeni atanan Dr. Turan'a görevinde başarılar dileyen Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal, "Hastanemiz de göreve başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Turan'a başarılar diliyorum. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı sayımız bugün itibariyle 3'e yükseldi. Vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) 182'den randevu oluşturarak doktorlarımızdan muayene olabilirler. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderme adına gece gündüz hastanemizin hastalara verdiği hizmeti üst seviyeye çıkartmak için her gecen gün biraz daha çıtamızı yükseltiyoruz. Hekim kadromuzu her gecen gün daha çok arttırmak için mücadele veriyoruz. Hastanemiz standartlarını en üst düzey kaliteye getirmeye devam edeceğiz ve aynı şekilde eksik olan branşlarda ki hekimlerimizi de tamamlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN