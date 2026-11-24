Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gümüşkaşık köyünde görev yapan öğretmen Büşra Akduman, öğrencileri için öğretmenliğin yanı sıra okulun tüm işlerini de üstlenerek fedakarlığıyla örnek oluyor.

Sabahın erken saatlerinde okulun kapısını açan öğretmen Büşra Akduman, temizlikten sobayı yakmaya, sınıfı eğitime hazırlamaktan öğrencileriyle oyun oynamaya kadar okulda her işi tek başına yürütüyor. Yaklaşık 3 yıl önce Gerger'in Gümüşkaşık Köyü İlkokuluna atanan Büşra Akduman, okulun tek görevlisi olarak her sabah mesaisine erkenden başlıyor. Okulun kapısını açtıktan sonra sınıfları havalandıran, temizlik yapan ve sobayı yakarak öğrencileri için sıcak bir ortam hazırlayan Akduman, ardından sınıfa geçerek öğretmenlik görevini yerine getiriyor. Okulun tüm yükünü omuzlarında taşıyan fedakar öğretmen, öğrencilerine ders vermenin yanı sıra teneffüslerde onlarla oyunlar oynayarak yakından ilgileniyor. Bir yandan okulun fiziki ihtiyaçlarıyla ilgilenen, diğer yandan öğrencilerinin eğitimine ve mutluluğuna odaklanan Akduman, gün boyunca hem okulun hem de çocukların her şeyiyle ilgileniyor.

Mesleğine ve öğrencilerine duyduğu sevgiyi her işine yansıtan Büşra Akduman, küçük bir köy okulunda tek başına verdiği emekle eğitimin görünmeyen kahramanlarından biri oluyor.

Öğretmenliği köy okulunda tattığını ve çok mutlu olduğunu dile getiren Büşra Akduman, "Atamam gerçekleşti. Atamam Gerger ilçesinin Gümüşkaşık İlkokulunda oldu. Gümüşkaşık İlkokulu benim için bir sürprizdi. Çünkü ben Gerger denen bir ilçe olduğunu bile bilmiyordum. Gümüşkaşık bana çok farklı bir deneyim yaşattı. Çünkü ailemin bilmediği, benim bilmediğim bir ortam, geldiğimde köy ortamı, dağ köyü. Benim için çok zorlu bir süreçti. Uyum sağlama konusunda zorluk yaşadım. Çünkü ben hiç köy ortamı görmemiş bir insanım. Ama köylünün bana yaklaşımı, insanların bana olan saygısı beni buraya bağladı. Öğrencilerle aram iyi. Burada bir aile olduk. Sonuçta tek öğretmenim, müdür yetkiliyim. Müdürün görevlerini ben üstleniyorum. Hademenin görevlerini ben üstleniyorum. Öğretmenliğimi de sürdürüyorum aynı zamanda. Bunları yaparken büyük bir sorumluluk üzerime düşüyor ve ben bu sorumluluğu yerine getirirken genellikle inisiyatif alıyorum. İnisiyatif alırken de kendi kararlarımı uyguladığım için bana bir rahatlık sağlıyor bu durum. Günlük ilk olarak gelip kapıyı açıyorum. 8.30'da dersim başlıyor. Ben daha erken geliyorum. Çünkü benim sobayı yakmam gerekiyor, sınıfı havalandırmam gerekiyor. Öğrencilerim gelene kadar sınıfı havalandırıp sobayı yakıp etrafı ders ortamına uygun hale getiriyorum. Ardından dersimiz başlıyor. Yoklama aldıktan sonra dersimizi işliyoruz. Ama burada gerçek öğretmenliği tattım" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı