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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Stajyerlere Genel Uyum Eğitimi Verildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Stajyerlere Genel Uyum Eğitimi Verildi
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staja başlayan öğrencilere, hasta hakları, hastane organizasyonu ve sağlık güvenliği konularında Genel Uyum Eğitimi verildi. Eğitim, hastane yönetimi ve sağlık uygulamaları hakkında bilgilendirmeleri içerdi.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde staja başlayan öğrencilere birim sorumluları tarafından "Genel Uyum Eğitimi" verildi.

Hastanenin toplantı salonunda düzenlenen Genel uyum eğitimi programına Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan, Eğitim Hemşiresi Filiz Dişkaya, Hasta Hakları Birim Sorumlusu Abidin Kaya, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Seda Karadağ, İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Neşe Erdoğan ve Çevre Sağlığı Teknikeri Yüsra Çiçekli ile öğrenciler katıldı.

Staja başlayan hemşire adaylarına çalışma hayatlarında aktif rol alabilmeleri için teorik eğitim ile öğrenmiş oldukları bilgileri pratik eğitimle tamamlamaları için stajyer olarak başlayacak öğrencilere "Genel uyum eğitimi" verildi.

Genel uyum eğitiminde ayrıca birim sorumluları tarafından eğitime katılan stajyer öğrencilere, sağlıkta kalite standartlarına göre hastanenin genel tanımı, hastane organizasyon yapısı, hastane kuralları, hasta hakları, hasta ve çalışan sağlığı uygulamaları, hastanemizde kullanılan renkli kodlar, istenmeyen olay bildirimi, hastane misyon, vizyon ve değerleri, el hijyeni, standart enfeksiyon korunma önlemleri, izolasyon önlemleri ve kullanılan kartlar hakkında bilgilendirme ve korunma yolları, Atık Yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği ile yangın güvenliği eğitimi hakkında bilgiler anlatıldı.

Adıyaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ise sağlıktaki kalitenin arttırılması ve hasta memnuniyeti için verilen eğitimlerin önemli olduğunu belirterek aralıksız olarak sürdürüleceğinin altını çizdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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