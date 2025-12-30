Haberler

Adıyaman Doğa Koleji mezunlarından öğrencilere yol gösterici söyleşi

Adıyaman Doğa Koleji, gelecek planlamalarına katkı sağlamak amacıyla mezun öğrencilerle lise öğrencilerini buluşturan bir söyleşi programı düzenledi. Mezunlar, üniversiteye geçiş sürecini ve çalışma yöntemlerini anlatarak öğrencilerin motivasyonunu artırdı.

Adıyaman Doğa Koleji öğrencileri, gelecek planlamalarına katkı sunmak amacıyla düzenlenen anlamlı bir söyleşi programında mezun öğrencilerle bir araya geldi.

Okuldan mezun olarak lise eğitimini tamamlayan ve üniversiteye geçiş sürecini bizzat deneyimlemiş mezun öğrenciler, lise kademesinde öğrenim gören öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Gerçekleştirilen söyleşide mezun öğrenciler üniversiteye geçiş sürecinde uyguladıkları çalışma yöntemlerini, sınavlara hazırlık aşamalarını, zaman yönetimini, motivasyonlarını koruma yollarını ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları samimi bir dille anlattı.

Programda ayrıca doğru hedef belirlemenin ve planlı çalışmanın önemine dikkat çekilerek, mezun öğrencilerin kendi deneyimlerinden örnekler sunuldu. Öğrenciler, üniversite yolculuğuna dair merak ettikleri soruları doğrudan mezunlara yöneltme imkanı buldu. Söyleşi sayesinde sınav sürecine ilişkin farkındalık kazanan öğrencilerin motivasyonlarının arttığı gözlendi.

Okulun Kurucu Müdürü Orhan Ekici, mezun-öğrenci buluşmalarının öğrencilerin gelecek hedeflerini netleştirmede önemli bir rol oynadığı vurgulanarak, bu tür rehberlik ve yönlendirme çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği belirtti.

Program sonunda söyleşiye katılarak deneyimlerini paylaşan mezun öğrencilere teşekkür edilirken, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilendi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
