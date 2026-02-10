Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde Yapımı Süren Bazı Köy Evlerinin Zemini Kaydı

(ADIYAMAN) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Akçabel Köyü'nde yapımı süren bazı köy evlerinin zemininin kaydığı bildirildi.

Yerel sanatçı Sabri Örge, söz konusu konutlara ait olduğunu belirttiği görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı. Görüntülerde, konutların çevresinde zemin bozulmaları ve kaymaları dikkati çekiyor.

Örge, büyük umutlarla beklenen deprem konutlarının daha teslim edilmeden bu tür sorunlarla gündeme gelmesine tepki gösterdi. Köylülerin, güvenli ve sağlam konut beklentisi içinde olduklarını belirten Örge, duruma anlam veremediklerini ifade etti.

Örge, "Biz güvenli bir yuva beklerken, böylesine riskli bir tabloyla karşılaşmak kabul edilemez" dedi.