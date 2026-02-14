Haberler

Karabahşılı Köyü'nde yağış sonrası çalışmalar başladı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karabahşılı Köyü'nde etkili olan yoğun yağış sonrası hasar gören bölgelerde temizlik ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sahada aralıksız görev yapıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Karabahşılı Köyü'nde etkili olan yağışların ardından hasar gören alanlarda çalışmalar başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış nedeniyle köy genelinde bazı bölgelerde zarar oluştu. Yağıştan etkilenen alanlarda ilgili kurumlar tarafından temizlik, hasar tespit ve gerekli iyileştirme çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığını bildirirken, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
