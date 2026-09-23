Adıyaman'da TEKNOFEST otonom sistemler yarışmasına yaklaşık 263 yarışmacı katıldı

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen 'İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması' Adıyaman'da düzenleniyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) koordinasyonunda düzenlenen yarışmada gençler, otonom sistemler, insansız hava ve kara araçları, yapay zeka, görüntü işleme ve sistem entegrasyonu alanlarında geliştirdikleri projelerle mücadele ediyor. Yarışma kapsamında takımlardan, afet sonrası oluşabilecek operasyonel durumları simule eden bir senaryo içerisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Kara Aracı'nın (İKA) koordineli şekilde görev yapacağı otonom bir sistem geliştirmeleri bekleniyor.

Operasyon sahasında İKA'nın başlangıç noktasından hedef bölgeye ulaşabilmesi için farklı güzergahlar bulunuyor. Yarışma günü bu güzergahlardan yalnızca biri açık bırakılırken, diğer güzergahlar fiziksel engellerle kapatılıyor. Takımların geliştirdiği sistemlerin, görev sırasında açık güzergahı otonom olarak tespit etmesi gerekiyor. Drone ile gerçekleştirilen görev test uçuşunda ise İHA'ların belirlenen test alanında açık güzergahı görüntü işleme ve yapay zeka algoritmalarıyla tespit ederek elde edilen bilgiyi gerçek zamanlı olarak Yer Kontrol İstasyonu'na aktarması bekleniyor.

30 takımdan yaklaşık 263 yarışmacının yer aldığı yarışmada heyecanlı anlar yaşandı. Bazı yarışmacılar yarışmayı sorunsuz bir şekilde tamamlarken bazı yarışmacıların ise dronları uçuş esnasında yere düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı