Adıyaman'da Sağlık Yatırımları Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde tamamlanan, devam eden ve planlama aşamasındaki sağlık yatırımları detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıya Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Milletvekili İshak Şan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik ile ilgili şube ve birim amirleri katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen toplantıda sağlık hizmetleri, mevcut hastanelerin durumu ve sağlık altyapısının geleceğine yönelik projeler değerlendirildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik tarafından kapsamlı bir sunum yapılarak, Adıyaman'ın sağlık alanındaki mevcut durumu ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi verildi. Sunumda, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak ve hizmet kalitesini artıracak projeler ayrıntılı olarak paylaşıldı.

Adıyaman genelinde halihazırda 11 hastane, bin 602 yatak kapasitesi ve 8 bin 532 sağlık çalışanı ile vatandaşlara hizmet veriliyor. Merkez 150 yataklı Devlet Hastanesi, Besni Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası ve çeşitli aile sağlık merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarının inşaatı farklı ilçelerde sürüyor. Bu projelerin büyük bir kısmı önümüzdeki dönemde hizmete girecek.

İl genelinde çok sayıda aile sağlık merkezi için proje çalışmaları tamamlandı veya ihale süreçleri başlatıldı. Özellikle Adıyaman merkez ve ilçelerde planlanan yeni sağlık merkezleriyle, nüfus yoğunluğu yüksek mahallelerde hizmet kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Merkez Karapınar, Cumhuriyet, Bahçelievler, İndere ve Örenli gibi bölgeler bu yatırımların odağında yer alıyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, hem şehirleşme çalışmaları hem de sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların hızla devam ettiğini belirtti. Vali Varol, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi adına yürütülen tüm projelerin yakından takip edildiğini vurguladı. - ADIYAMAN