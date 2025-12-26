Haberler

Ozan Köyü'nde çocuklara sağlıklı yaşam eğitimi

Güncelleme:
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' programı kapsamında Gölbaşı ilçesindeki Mehmet Ayrık İlkokulu'nda öğrencileri sağlık konularında bilgilendirdi. Etkinlikte sağlık hizmetleri, acil durumlar, sağlıklı beslenme gibi konular ele alındı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" programı kapsamında, öğrencilere yönelik bilgilendirici bir etkinlik düzenlendi.

Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü Mehmet Ayrık İlkokulu'nda öğrencilere yönelik düzenlenen bilgilendirme etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinlikte çocuklara erken yaşta sağlık farkındalığı kazandırılması ve acil durumlara karşı bilinç oluşturulması amaçlandı. Program kapsamında öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri, afet bilinci, UMKE, aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, kişisel hijyen ile bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri hakkında bilgiler aktarıldı. Sağlık personelleri tarafından yapılan sunum ve uygulamalı anlatımlarla öğrenciler, günlük yaşamda sağlıklı alışkanlıkların önemi konusunda bilgilendirildi.

Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisi ve öğretmenlerin katkılarıyla verimli bir şekilde tamamlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
