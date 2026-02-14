İBAN'ların üçüncü kişilere kullandırılmaması için öğrencilere seminer verildi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bilişim ve dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere seminer verildi.

Program kapsamında, bilişim ve dolandırıcılık suçları soruşturma bürolarında görev yapan cumhuriyet savcıları tarafından öğrencilere ve eğitimcilere yönelik kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Slayt eşliğinde yapılan anlatımlarda, son dönemde artış gösteren bilişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri ve özellikle IBAN'ların üçüncü kişilerce kullandırılmasının doğurabileceği ağır hukuki sonuçlar detaylı şekilde ele alındı.

Seminerde konuşmacılar, öğrencilerin ve velilerin sıkça karşılaştığı sahte linkler, sosyal medya üzerinden kurulan tuzaklar, sahte alışveriş siteleri, kimlik avı (phishing) girişimleri ve "Hesap kiralama" gibi yöntemlere dikkat çekti.

IBAN'ın üçüncü kişilere kullandırılmasının suç teşkil edebileceği, bu tür durumlarda masum görünen bireylerin dahi adli soruşturmalara muhatap olabileceği vurgulandı. Katılımcılara, şüpheli durumlarda yapılması gerekenler ve resmi mercilere başvuru yolları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerin, gençlerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini hedeflediğini belirten yetkililer, okul-aile-kurum iş birliğinin önemine işaret etti. Öğrencilerin merak ettikleri soruların yanıtlandığı interaktif bölümde, gerçek olay örnekleri üzerinden yapılan anlatımların farkındalığı artırdığı ifade edildi.

Programa, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Katılımcılar, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin farklı okullarda da sürdürülmesinin faydalı olacağını dile getirdi. - ADIYAMAN