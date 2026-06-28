'O gönüllü sensin' projesi kapsamında gönüllülük faaliyetleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Adıyaman Eğitim Kültür ve Sanat Derneği (ADEKS) tarafından Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "O Gönüllü Sensin" projesi kapsamında gönüllülük bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler devam ediyor.

Proje çerçevesinde Kömür Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencileri, liseli gönüllülerle bir araya geldi. Etkinliklerde drama çalışmaları, eğitici oyunlar, müzikli gösteriler, yüz boyama etkinlikleri ve geleneksel çocuk oyunları gerçekleştirildi. Karne heyecanı yaşayan öğrencilere çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Projenin bir diğer ayağında ise Gümüşkaya Ortaokulu için liseli gönüllüler tarafından sosyal medya üzerinden kitap bağış kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında temin edilen kitapların yanı sıra proje desteğiyle okulun masa, sandalye ve kitaplık ihtiyaçları karşılandı. Gönüllü öğrencilerin katkılarıyla oluşturulan yeni okul kütüphanesi, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Genç gönüllüler, kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Adıyaman Eğriçay Parkı'nda düzenlenen etkinlikte 65 yaş üstü yaklaşık 60 vatandaşla da buluştu. Etkinlikte büyükler yaşam tecrübelerini gençlerle paylaşırken, gençler de onların bilgi ve birikimlerinden faydalanma imkanı buldu.

Proje kapsamında daha önce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylere yönelik sosyal etkinlikler de gerçekleştirildi. Düzenlenen faaliyetlerle gençlerin toplumsal duyarlılık, empati ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesi hedeflendi.

Öte yandan proje kapsamında önümüzdeki dönemde "Doğu Anadolu Kültür ve Medeniyet Gezisi" düzenlenecek. Gönüllü gençler, gezi kapsamında Van, Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Bingöl ve Elazığ'ı ziyaret ederek bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini yerinde inceleme fırsatı bulacak. Programın, gençlerin tarih bilinci, kültürel farkındalık ve gönüllülük anlayışına katkı sağlaması amaçlanıyor.

ADEKS'ten yapılan açıklamada, gönüllülüğün yalnızca sosyal sorumluluk faaliyeti değil, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve geleceği şekillendiren önemli bir yaşam kültürü olduğu vurgulanarak, projenin yeni faaliyetlerle sürdürüleceği belirtildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı