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Adıyaman'da Kar ve Soğuk Hava Yaban Hayvanlarını Yiyecek Aramaya Zorluyor

Adıyaman'da Kar ve Soğuk Hava Yaban Hayvanlarını Yiyecek Aramaya Zorluyor
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Adıyaman'da kar ve soğuk hava koşulları, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının dikkat çekici görüntülerine neden oldu. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen kurt sürüsü ve yaban domuzları, hava sıcaklıklarının eksi derecelere düştüğü Çelikhan ilçesinin kırsal alanında görülmekte.

Adıyaman'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek arayan kurt sürüsü bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adıyaman'da kar yağışı ve sonrasındaki soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Hava sıcaklığının eksi 13 derecelere kadar düştüğü Çelikhan ilçesi kırsalında yaban hayvanları yiyecek bulabilmek için kar bulunmayan rakımı düşük bölgelere gidiyor.

Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerinde ki bir işletmenin güvenlik kameraları tarafından 5 kurttan oluşan sürü, Şubat ayı içerisindeki birkaç defa kaydedildi.

Sadece kurt sürüsü değil aynı zamanda onlarca yaban domuzu da yine güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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