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Adıyaman'da kamu hizmetleri toplantısı Vali Abdullah Küçük başkanlığında yapıldı

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Adıyaman'da kamu hizmetleri toplantısı Vali Abdullah Küçük başkanlığında yapıldı
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Adıyaman'da kamu hizmetlerini değerlendirme toplantısı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında yapıldı. Vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, hizmetlerin hızlı ve etkin yürütülmesi ile vatandaş taleplerine hızlı karşılık verilmesi görüşüldü.

Adıyaman (İHA) – Adıyaman'da kamu hizmetlerini değerlendirme toplantısı, Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Adıyaman genelinde vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda, hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Toplantıda, kamu hizmetlerinin sunumu sırasında karşılaşılan sorunlar, kurumların ihtiyaç ve talepleri ile kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular gündeme alındı.

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı karşılık verilmesi, hizmet süreçlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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