Adıyaman'da Jandarma Orman Yangınlarına Karşı Devriye Faaliyetlerini Arttırdı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıklarının orman yangını riskini yükseltmesi üzerine devriye faaliyetlerini artırdı.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, özellikle kırsal ve ormanlık alanlarda devriye görevlerini yoğunlaştırarak muhtemel yangınlara karşı erken müdahale imkanını güçlendirmeyi hedefliyor.

Jandarma ekipleri aynı zamanda vatandaşları da bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor. Piknik alanlarında ateş yakılmaması, cam ve plastik gibi yanıcı materyallerin doğaya bırakılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Yetkililer, yürütülen devriye faaliyetlerinin yangınların önlenmesinde büyük önem taşıdığını vurgulayarak, halkın da bu konuda duyarlı davranmasının hayati rol oynadığını belirtti. - ADIYAMAN