Adıyaman'da Jandarma Orman Yangınlarına Karşı Devriye Faaliyetlerini Arttırdı

Adıyaman'da Jandarma Orman Yangınlarına Karşı Devriye Faaliyetlerini Arttırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, orman yangını riskini azaltmak için devriye faaliyetlerini artırdı. Ekipler, vatandaşları bilinçlendirerek muhtemel yangınlara karşı erken müdahale imkanını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte artan hava sıcaklıklarının orman yangını riskini yükseltmesi üzerine devriye faaliyetlerini artırdı.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, özellikle kırsal ve ormanlık alanlarda devriye görevlerini yoğunlaştırarak muhtemel yangınlara karşı erken müdahale imkanını güçlendirmeyi hedefliyor.

Jandarma ekipleri aynı zamanda vatandaşları da bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor. Piknik alanlarında ateş yakılmaması, cam ve plastik gibi yanıcı materyallerin doğaya bırakılmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Yetkililer, yürütülen devriye faaliyetlerinin yangınların önlenmesinde büyük önem taşıdığını vurgulayarak, halkın da bu konuda duyarlı davranmasının hayati rol oynadığını belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni

Altının gramı rekora koşuyor! İşte yükselişin nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardan Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Panathinaikos ile yenişemedi

Panathinaikos ile zorlu randevu! İşte aldığı sonuç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.