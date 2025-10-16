Adıyaman'da Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz Eylül-Ekim dönemine ilişkin güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 15 Eylül - 15 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde yürütülen güvenlik uygulamaları, asayiş olayları, suçla mücadele çalışmaları ve alınan önlemler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Vali Osman Varol, vatandaşların huzuru ve güvenliği için tüm kolluk birimlerinin koordineli şekilde özveriyle çalıştığını belirterek, denetimlerin ve operasyonların aralıksız süreceğini vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre, bir ay içerisinde yürütülen çalışmalar kapsamında aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 97'si kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 378 kişi yakalandı.

İl giriş-çıkış noktalarında 26 bin 247 kişi sorgulanırken, 5 bin 119 araç denetlendi ve 62 aranan şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Diğer alanlarda yapılan uygulamalarda ise toplam 409 bin 708 kişi sorgulanarak suç ve suçlularla mücadelede etkin sonuçlar alındı.

Asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda farklı konularda birçok uygulama gerçekleştirildi.

Son bir ayda 30 park bahçe ve motosiklet uygulaması, 30 konteyner kent denetimi, 30 kız yurtları uygulaması, 25 okul çevresi uygulaması, 4 metruk bina denetimi, 4 motosiklet uygulaması, 3 günübirlik ev ve otel denetimi, 2 huzurlu sokaklar uygulaması, 2 şok uygulama, 2 kumar ve yasa dışı bahis operasyonu ve 2 düzensiz göç uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamalarla birlikte halkın yoğun bulunduğu alanlarda denetimler artırıldı.

Gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar neticesinde çok sayıda suç unsuru malzeme ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından farklı marka ve çapta 26 tabanca, 9 tüfek, 425 mermi, 4 tabanca şarjörü, 18 kesici-delici alet, 7 kurusıkı tabanca ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1,36 gram eroin, 42 gram amfetamin, 7 kilo 613 gram esrar, 178 gram metamfetamin, 1 kilo 226 gram bonzai ve 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca 7 adet Lyrica, 3 adet Captagon, 3 bin 883 adet sentetik ecza hap, 1 kaçak cep telefonu, 1.693 paket kaçak sigara, 2 litre kaçak alkol, 2 adet kaçak emtia ve 12 sahte belgeye de el konuldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü verilerine göre, son bir ayda il genelinde 1.266 olay meydana geldi. Bu olaylardan 1.177'si aydınlatıldı ve olayların aydınlatılma oranı yüzde 93 olarak kaydedildi. Kişilere karşı işlenen suçlarda 528 olaydan 518'i çözüme kavuşturulurken, bu suçlara karıştığı belirlenen 774 şüpheli yakalandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 253 olaydan 176'sı aydınlatıldı ve 116 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ise 27 olayda işlem yapıldığı, bunların tamamının çözüldüğü belirtildi. Tefecilik suçuyla ilgili yürütülen çalışmalarda 2 şahsın ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsuru malzemelere el konulurken, bu şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen 191 olayın tamamı aydınlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ise bir ayda 44 olayı kayıt altına aldı. Bu olaylardan 19'u faili meçhul olarak kayda geçerken, faillerin tespiti için soruşturmalar devam ediyor. Ayrıca sosyal medya ve dijital ortamlar üzerinden suça karışan hesap ve şahıslarla ilgili 129 araştırma raporu düzenlendi. Siber güvenlik, dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk istismarı gibi konularda 1.191 vatandaşa yüz yüze bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele kapsamında 9 Suriyeli şahsın gönüllü geri dönüş işlemi gerçekleştirilirken, 1 Suriyeli ve 1 Mısırlı uyruklu şahıs Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında, yol izin belgesi olmadan seyahat ettikleri belirlenen 188 yabancı uyruklu şahsa toplam 2 milyon 459 bin 544 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik denetimleri çerçevesinde son bir ayda 88 bin 886 araç ve 9 bin 589 motosiklet kontrol edildi. Bu kontrollerde 12 bin 942 araç ve motosiklet ile 2 bin 425 sürücüye işlem yapıldı. 1.014 araç trafikten men edilirken, toplamda 44 milyon 97 bin 598 TL idari para cezası uygulandı. İl genelinde yapılan okul servisi denetimlerinde 469 okul servisi ve şoförü kontrol edildi, kurallara uymayan 31 servise toplam 200 bin 665 TL ceza kesildi.

Vali Osman Varol toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Tüm kurumlarımızla iş birliği içinde, suçla mücadelede etkin bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Denetimlerimiz sürecek, vatandaşımızın kendini güvende hissetmesi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN