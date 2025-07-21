Adıyaman'da Gölbaşı Mahallesi Yolu Köstebek Yuvasına Döndü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi'nde bulunan gölün karşı kıyısıyla bağlantıyı sağlayan karayolu, köstebek yuvasına dönüştü.

Uzun süredir bakımsız kalan ve gün geçtikçe daha da tahrip olan yol, mahalle sakinlerinin sabrını taşırmış durumda.

Gölbaşı halkının yoğun şekilde kullandığı bu güzergah, hem araç geçişlerinde ciddi sorunlara neden oluyor hem de bozulmuş zemininden yükselen yoğun toz bulutlarıyla çevredeki yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Cadde üzerinde yaşayan vatandaşlar, her gün karşılaştıkları bu mağduriyetten dolayı duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, yolun bir an önce onarılmasını talep ederek, yetkililerden yardım istedi. - ADIYAMAN