Adıyaman'da Gıda Güvenliği-1 denetimlerinde sahte ve tağşişli ürünler kontrol edildi

Adıyaman'da, gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici haklarının korunması amacıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Gıda Güvenliği-1" denetimleri kapsamında kent genelindeki işletme ve ürünler kontrol edildi. Fikri mülkiyet suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, halk sağlığını ve tüketici güvenliğini tehdit edebilecek sahte, taklit ve tağşişli ürünlere yönelik kontroller yapıldı. Emniyet personeliyle koordineli yürütülen denetimlerde, risk taşıdığı değerlendirilen ürün ve işletmelere öncelik verildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince gerçekleştirilen kontrollerle piyasaya sunulan gıdaların güvenilirliğinin sağlanması ve gıda güvenliği standartlarının korunması amaçlandı.

Gıda güvenliğinin toplum sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması açısından öncelikli çalışma alanlarından olduğunu belirten Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, "Sahte, taklit ve tağşiş ürünlerle mücadelenin ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüldüğünü ifade ederek, üretimden tüketime kadar gıda zincirinin her aşamasında denetimlerin devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı