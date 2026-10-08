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Adıyaman'da gençlik faaliyetleri toplantısında bağımlılıkla mücadele ele alındı

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Adıyaman'da gençlik faaliyetleri toplantısında bağımlılıkla mücadele ele alındı
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Adıyaman'da 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde gençlere yönelik faaliyetler için istişare toplantısı düzenlendi. Şube Müdürü Zeynel Abidin Şenlik başkanlığındaki toplantıda bağımlılıkla mücadele, gönüllülük ve sosyal sorumluluk çalışmaları ele alındı.

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde gençlere yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlanması amacıyla değerlendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.

Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Zeynel Abidin Şenlik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya öğrenci yurtlarında görev yapan eğitim sorumluları ve yönetim memurları, psikologlar, gençlik merkezi liderleri ile Yeşilay Adıyaman Şubesi temsilcisi katıldı. Toplantıda bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam, gönüllülük ve sosyal sorumluluk alanlarında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve spor tesislerinde yıl boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapılarak uygulanacak çalışmalar planlandı. "Gönüllüyüz Biz" Platformu kapsamında gençlerin gönüllülük faaliyetlerine daha etkin ve kapsamlı şekilde katılım sağlamasına yönelik yapılacak çalışmalar da değerlendirildi.

Toplantıda, gençlerin eğitim, spor, kültür, gönüllülük ve bağımlılıkla mücadele alanlarında desteklenmesine yönelik faaliyetlerin yıl boyunca sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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