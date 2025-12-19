Haberler

GAMER izleme, değerlendirme ve koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman'da İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında yapıldı. Toplantıda il genelindeki güvenlik, kamu düzeni ve acil durumlarla ilgili çalışmalar değerlendirildi ve kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Adıyaman'da İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Adıyaman GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda il genelinde güvenlik, kamu düzeni ve acil durumlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Kurul üyeleri tarafından mevcut durum değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik atılan adımlar konuşuldu. Toplantıda ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliğini esas alan uygulamalar, muhtemel risklere karşı alınan tedbirler ile afet ve acil durumlara hazırlık süreçleri değerlendirildi. Kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin sunumlar yapılarak, sahadaki çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verildi.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Osman Varol, kamu kurumları arasında etkin iletişim ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak, ilde huzur ve güvenliğin sağlanması adına tüm birimlerin kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ile ilgili kurum müdürleri ve amirleri katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
