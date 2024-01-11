Adıyaman'da Esnaflara Polis Uyarısı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki esnaflar meydana gelebilecek olaylara karşı polis ekiplerince uyarıldı.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan'ın talimatlarıyla Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince ilçede faaliyet gösteren esnaflar tek tek ziyaret edildi.

Polis ekipleri ziyaret ettikleri esnaflara 112 Acil Çağrı Merkezi numarası ve önemi, güvenli internet kullanımı, sanal dolandırıcılık, işyerinden hırsızlık, yankesicilik, internet yoluyla veya iletişim yoluyla dolandırıcılık, kepenk kullanımı, güvenlik kamerasının önemi gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılarak broşür dağıtıldı. - ADIYAMAN