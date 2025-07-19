Adıyaman'da Depremzede 100 Çift İçin Toplu Nikah Töreni Düzenlendi

Adıyaman'da Depremzede 100 Çift İçin Toplu Nikah Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, Türkiye Diyanet Vakfı ve Müftülüklerin iş birliğiyle 100 çift için toplu nikah ve düğün töreni düzenlendi. Etkinlik, 'Adıyaman'da depremin yaralarını sarıyoruz' mottosuyla gerçekleştirildi ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan kentlerden olan Adıyaman'da düzenlenen toplu düğün töreninde 100 çiftin nikahı kıyıldı.

Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın ardından Adıyaman'da da genç çiftler evlendirildi. Türkiye Diyanet Vakfı, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Konya ve Adıyaman Müftülüklerinin iş birliğinde depremzede 100 çift için toplu nikah ve düğün töreni yapıldı. "Adıyaman'da depremin yaralarını sarıyoruz" mottosuyla gerçekleştirilen nikah törenine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, nikahı kıyılan çiftlerin şahitliğini Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve protokol üyeleri yaptı. Nikah sonrasında genç çiftlere hediyeler verildi.

Adıyaman Valisi Osman Varol yaptığı konuşmada, "Biz ayağa kalkarken bize yapılan bu katkı, bugün buradaki gençlerimizin sevindirilmesi, evliliklerine, yuva kurulmasına vesile olması da ayrıca büyük afetten sonra Adıyaman'ımıza yapılan çok büyük bir hayırdır. Asırlar geçse de, nesiller geçse de inşallah unutulmayacaktır. Ben Adıyaman halkı adına da kendilerine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, "Gençlerimizin velimesine katıldık, düğün merasimine katıldık. Bir sünneti icra ediyoruz hep birlikte. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın 'Evlilik benim sünnetimdir. Nikah benim sünnetimdir' diye buyurduğu o sünnetini gerçekleştiriyoruz şu anda. Aile toplumumuzun bel kemiği. Ülkemizde milyonlarca aile var. 25 milyon civarında aile var. Bu akşam 100 aile daha kuruluyor burada. Ne mutlu bize, ne mutlu Adıyamanlı kardeşlerimize. Ben kardeşlerimize bir ömür mutluluklar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

'Zeytinlik' yasası Meclis'ten geçti! İşte tartışma yaratan 11. madde
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ulusa sesleniş konuşması: Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı

Şara'dan ulusa sesleniş konuşması! Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı
Zelenski: Rus tarafına üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılması teklif edildi

Zelenski'den 'ateşkes' mesajı! Rusya'ya sunulan son teklifi açıkladı
YKS çıkışında babası tarafından çiçekle karşılanan Çimen'den başarılı sonuç

Sınav günü herkes onları konuşmuştu! Çimen'in puanı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası

Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.