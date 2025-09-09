Adıyaman'da Deprem Konutları Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında, vali yardımcıları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlüğü, AFAD il müdürlüğü, TOKİ ve emlak konut yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, Adıyaman merkez ve köylerinde yürütülen kalıcı deprem konutları çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı. Konutların hak sahipliği durumu, teslim süreçleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki güncel gelişmeler değerlendirildi.

Ayrıca, vatandaşlara sunulan hizmetlerde yaşanan eksiklik ve aksaklıklar da masaya yatırıldı. Bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri görüşülerek, ilerleyen dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve hizmetler hakkında istişarede bulunuldu.

Toplantının sonunda, çalışmaların daha etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurumlar arasında iş birliğinin artırılmasına karar verildi. - ADIYAMAN