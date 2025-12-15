Adıyaman'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 14 Kasım-14 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir ay içerisinde il genelinde yürütülen asayiş, güvenlik, suç ve suçlularla mücadele, trafik, narkotik, terör, kaçakçılık, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda paylaşılan verilere göre, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 84'ü kesinleşmiş hapis cezası bulunan olmak üzere toplam 401 kişi yakalanırken, il giriş ve çıkış uygulama noktalarında 24 bin 537 şahsın sorgusu yapıldı. 4 Bin 215 araç denetlendi ve bu uygulamalarda aranan, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan 34 şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca il genelinde gerçekleştirilen diğer uygulamalarda 552 bin 659 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

Kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla park ve bahçeler, okul çevreleri, kız yurtları, konteyner kentler, metruk binalar, otogarlar ile düzensiz göçle mücadeleye yönelik çok sayıda uygulama gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon ve denetimlerde bin 2 adet kurusıkı tabanca, 16 tabanca, 13 tüfek, 305 mermi, 51 bin 353 adet sentetik ecza hap, çeşitli miktarlarda bonzai, esrar, metamfetamin ve kokain, 2 bin 104 paket kaçak sigara, 160 gümrük kaçağı cep telefonu ile 102 adet tarihi eser ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında son bir ayda il genelinde 912 olay meydana gelirken, bu olayların 838'i aydınlatıldı ve aydınlatma oranı yüzde 91,9 olarak kayıtlara geçti.

Kişilere karşı işlenen suçlar kapsamında meydana gelen 409 olaydan 403'ünün aydınlatıldığı, bu olaylarla bağlantılı 574 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise 238 olaydan 172'sinin aydınlatıldığı ve 168 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçuna yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 4 şahsın yakalandığı, bunlardan 2'sinin tutuklandığı, 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildiği ifade edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda son bir ayda meydana gelen 151 olayın tamamının aydınlatıldığı, 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 27 bin 11 adet sentetik ecza hap ele geçirilerek rekor seviyede yakalama yapıldığı bildirildi.

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son bir ayda 27 olayın kayda alındığı, sanal devriye faaliyetleri neticesinde suça konu sosyal medya hesapları ve şahıslar hakkında 94 araştırma raporu hazırlandığı, suçun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ise dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı ve siber güvenlik konularında 2 bin 788 öğrenci ve öğretmene yüz yüze bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 410 Suriye uyruklu şahsın gönüllü geri dönüş işlemlerinin gerçekleştirildiği, 1 yabancı uyruklu şahsın Geri Gönderme Merkezine sevk edildiği, 6458 sayılı Kanun kapsamında 210 yabancı uyruklu şahsa toplam 2 milyon 747 bin 362 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Trafik denetimlerine ilişkin paylaşılan bilgilerde ise, 94 bin 906 araç ile 5 bin 629 motosikletin kontrol edildiği, yapılan denetimlerde 11 bin 746 araç ve motosiklete, 1.824 sürücüye işlem yapıldığı, 894 aracın trafikten men edildiği ve toplam 42 milyon 893 bin 235 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde bin 38 okul servis aracı ve sürücüsünün denetlendiği, 21 okul servisine toplam 105 bin 15 TL idari para cezası kesildiği belirtildi.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Osman Varol, Adıyaman'da huzur ve güven ortamının korunması için kolluk kuvvetlerinin büyük bir kararlılık ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, denetim ve operasyonların önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edeceğini vurguladı. - ADIYAMAN