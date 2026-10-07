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Adıyaman'da Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri özel kreş ve gündüz bakımevlerini inceledi

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Adıyaman'da Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri özel kreş ve gündüz bakımevlerini inceledi
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Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde bakım hizmetleri, fiziki şartlar ve hizmet süreçleri incelendi; çalışmaların çocukların üstün yararı esas alınarak sürdürüldüğü belirtildi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından özel kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik ziyaret gerçekleştirildi.

Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Osman İde, kentte faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerde çocuklara sunulan bakım ve hizmetlerin yanı sıra kurumların fiziki şartları ile hizmet süreçleri de incelendi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çocukların üstün yararını esas alan hizmet anlayışıyla çalışmaların sevgi, özveri ve sorumluluk bilinci içerisinde sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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