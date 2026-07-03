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Adıyaman'da sıcak hava asfaltı eritti

Adıyaman'da sıcak hava asfaltı eritti
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Adıyaman'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda 3 kilometrelik asfalt eridi. Yolda lastik izleri oluşurken, vatandaşların ayakkabılarına zift yapıştı.

Adıyaman'da hava sıcaklıkları günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı noktalarda asfaltın erimesine neden oldu.

Kentte termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle birlikte Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şambayat Beldesi yakınlarında yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta asfalt eridi. Aşırı sıcak nedeniyle yol yüzeyindeki zift tabakası belirgin hale gelirken, araçların geçişiyle yolda lastik izleri oluştu. Yumuşayan asfalt, yaya geçişlerini de zorlaştırdı. Yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bazı vatandaşların ayakkabılarına zift yapışırken, sürücüler de araçlarını kontrollü şekilde kullanmak zorunda kaldı.

Vatandaşlar, "Adıyaman'da havalar aşırı sıcak. Sıcaktan dolayı asfalt eridi. Bu yüzden karşıdan karşıya geçerken asfalt ayağımıza yapışıyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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