Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adıyaman'ın Besni ilçesinde geçici koruma statüsündeki bireylere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından kurumun konferans salonunda düzenlenen eğitimde, geçici koruma statüsündeki bireylere kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Gerçekleştirilen eğitimle kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturulması, toplumsal bilincin artırılması ve şiddetle mücadele konusunda bilinçlendirme yapılması amaçlandı.

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü yetkilileri, şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı