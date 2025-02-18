Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz
MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekile ateş püskürdü: Terbiyeli ol

Adıyaman'a Yatırım Ziyareti: Adalet Bakanı ile Görüşme

Adıyaman'a Yatırım Ziyareti: Adalet Bakanı ile Görüşme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret ederek Adıyaman'da yapılacak adalet yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kahta Adliye Sarayı için Ağır Ceza Mahkemesi ve açık cezaevi projeleri ele alındı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret ederek Adıyaman'a yapılacak yatırımlarla ilgili görüştü.

Beraberinde Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret eden Milletvekili Şan, Kahta Adliye Sarayı bünyesinde Ağır Ceza Mahkemesi kurulması, Kahta'ya Açık Cezaevi yapılması ve Adıyaman'da personel eksiğinin giderilmesi noktasında görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette, Adıyaman merkezde ve ilçelerde yürütülmesi planlanan projeler ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını dile getiren Milletvekili Şan yaptığı açıklamada, Bakan Tunç ile gerçekleştirdiği görüşmede ildeki adalet hizmetlerinin güçlendirilmesi ve mevcut projelerin ilerleyişi konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Bakan Tunç'a, Adıyaman'a gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür eden Şan, bu tür görüşmelerin, ildeki adalet altyapısının geliştirilmesi adına önemli adımlar attığını belirtti. Adıyaman'a yönelik desteklerin devam edeceğini vurgulayan Şan, bu ziyaretin ildeki adalet hizmetlerine büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
img

Ayasofya'da tepki çeken muamele: Kelime-i Şehadet istedi
img

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı

Rusya tek şartını açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.