Adilcevaz'da Gelincik Çiçekleri Tarlaları Kırmızıya Boyadı

Adilcevaz'da Gelincik Çiçekleri Tarlaları Kırmızıya Boyadı
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Adilcevaz'da Gelincik Çiçekleri Tarlaları Kırmızıya Boyadı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde açan gelincik çiçekleri, havaların ısınmasıyla birlikte tarlaları kırmızıya bürüyerek görsel şölen sunuyor. Doğal güzellikleriyle halkın ve ziyaretçilerin ilgisini çeken gelincikler, fotoğraf tutkunları için de bir cazibe merkezi haline geldi.

Adilcevaz'da tarlalar kırmızıya boyandı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başlayan gelincik çiçekleri görsel şölen sunuyor.

Son bir kaç haftadır etkili olan yağmurla birlikte doğada birçok çiçek türü de açmaya başladı. Bu çiçeklerden biri olan gelincik çiçekleri, Adilcevaz ilçesinin güzelliklerine güzellik katıyor. Doğal olarak yetişip, şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, kırmızı görüntüsüyle tarlalarda adeta görsel şölen sunuyor. Gelincikler, zarif ve kırmızı renkleriyle hem halkın hem de ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Yoldan geçen vatandaşlar da kısa molalar vererek gördükleri manzarayı fotoğraflayarak, güzelliğin tadını çıkarıyor. Her yıl bu dönemlerde açan gelincik çiçeklerinin bu yıl da açmaya başladığını ifade eden Orhan Emen, oluşan doğal güzelliğin kendine hayran bıraktığını ifade etti. Emen, "Görsel şölen sunan gelincik çiçekleri görsel şölen sunuyor. Yağışların çok olması nedeniyle çoğu tarla kırmızıya büründü. Bu renk cümbüşü fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Yerel
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