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Adil Biçer oyunu kullandı

Adil Biçer oyunu kullandı

Yerel Haberler

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Adil Biçer, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Halk Eğitim Merkezi'nde kullandı.

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Adil Biçer, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Halk Eğitim Merkezi'nde kullandı.

Biçer oy verme işlemini, saat 11.00'da Fatih Mahallesi'ndeki Halk Eğitim Merkezi'nde 1029 1110 No'lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Biçer, seçimlerin Kütahya ve Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili Adil Biçer Kütahya Yerel Haberler

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