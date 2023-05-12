Adil Biçer: 'Kütahya'mıza 200'ün üzerinde yeni fabrikanın açılmasını sağladık'

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Adil Biçer, iktidara geldikleri tarihten bugüne Kütahya'ya 200'ün üzerinde yeni fabrikanın açılmasını sağladıklarını ifade etti.

Kütahya'nın coğrafi önemini bildiklerini ve şehri bir lojistik merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Adil Biçer," İktidara geldiğimiz tarihten bugüne kadar Kütahya'mızın bu avantajını kullanarak 30 Ağustos Osb, Tavşanlı Osb, Gediz OSB ve Kütahya Altıntaş Zafer OSB'lerini kurduk. Bugüne kadar Kütahya'mıza 200'ün üzerinde yeni fabrikanın açılmasını sağladık. İlk etabının açılışını bu senenin içinde gerçekleştireceğimiz Altıntaş Zafer OSB'nin bütün parselleri süreç başladıktan sonra kısa süre içerisinde satıldı. İlk etapta 17 binden fazla kişinin istihdam edileceği, hemen yanında Uluslararası bir Havalimanına komşu olan Altıntaş Zafer OSB'miz kısa süre içinde üretimin ve istihdamın yeni üssü haline gelecek. Burası için hedeflerimiz bununla sınırlı değil. 2. etabın ön çalışmalarına kısa süre içinde başlayıp, Zafer Havalimanının da bize sağladığı avantajdan faydalanarak hem kısa sürede İhracat devi firmaların göz bebeği olacak hem havalimanımızı uluslararası kargo taşımacılığının merkezi haline getirecek hem de Kütahya'yı bölgesel bir ihracat üssü haline dönüştüreceğiz" dedi.

"Mesele OSB kurmakla da bitmiyor"

Meselenin OSB kurmakla bitmediğine dikkat çeken Biçer," Geçen sene Kütahya OSB'ye kurduğumuz "Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" ile Kütahyalı gençlerimizin iş kaygısını da ortadan kaldırıyoruz. Bu okulda okuyan öğrencilerimiz hem staj konusunda önemli imkan ve tecrübelerden faydalanabilecek hem de mezun oldukları takdirde eğer isterlerse doğrudan iş imkanlarına kavuşabilecekler. Aynı zamanda kendi Simav Belediye Başkanlığım sürecinde büyük emekler vererek son aşamasına taşıdığımız, Türkiye'nin sayılı Jeotermal Organize Bölgelerinden birisi olacak olan 'Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'ni' 1 yıl içinde hizmete kavuşturacağız. Akabinde hiç hız kesmeden Simav'daki bu tecrübemizi, jeotermal kaynağı olan ilçelerimizde de hayata geçirebilmek adına gerekli inceleme ve altyapı çalışmalarına başlayacağız. Kütahya'mızı Sanayi'nin ve Modern Tarımın başkenti haline getirmek için gerekli olan bütün imkan ve tecrübeye sahibiz. Türkiye Yüzyılına emin adımlarla yürüdüğümüz bundan sonraki süreçte Kütahya Yüzyılını inşa etmek için bizde bütün adımları atacak, gerekli takipleri yapacak, yapılması gereken her ne ise sonuna kadar gideceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA