Add Samsun Şubesi'nden 29 Ekim'e Özel Baloyla Kutlama

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN)- Cumhuriyet sevdalıları, Atatürk'ün izinde Samsun'da buluştu. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu, Samsun'da birlik, dayanışma ve vefa gecesine dönüştü. 29 Ekim coşkusu, bu özel gecede doruğa ulaştı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Balosu düzenledi. Baloya çeşitli serbest meslek odaları, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda ADD üyesi katıldı. ADD Samsun Şube Başkanı Deniz Gömeç yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Bugün burada, yalnızca bir baloda değil; bir cumhuriyet sevdasının, bir bağımsızlık kararlılığının ve bir Atatürk inancının coşkusunu paylaşıyoruz. Bu duygu, 19 Mayıs 1919'da bu topraklarda filizlenmiş; Samsun'da yeşeren o ilk umut, bugün 102 yıllık koca bir çınara dönüşmüştür. Bu çınarın kökleri; Mustafa Kemal Atatürk'ün, kahraman silah arkadaşlarının ve bu vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin kanıyla, cesaretiyle, inancıyla beslenmiştir. Buradan, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Ne yazık ki, bugün ülkemizde bu birlik ve inanç duygusuna saldırılar sürmektedir. 35 bin vatandaşımızın katili terör örgütüyle başlarının okşandığı, kahraman ordumuzun onurlu komutanlarının haksız yere cezalandırıldığı günlerden geçiyoruz. Orkun Albay gibi yurtsever, Atatürkçü askerler cezaevlerine atılarak bedel ödemeye zorlanıyor. Bizler, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin neferleri olarak, gerektiğinde aynı bedelleri ödemeye hazır olduğumuzu gururla haykırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyet kolay kurulmadı; bu ülke, teslimiyetle değil, direnişle var oldu."

Gecede açık artırmaya sunulan ve gelirinin burs olarak dağıtılacağı Atatürk tablosunu 55 bin lira bedel karşılığında alan Savaş Gömeç şöyle konuştu:

"Cumhuriyet bizim sevdamız. Atatürk bizim sevdamız. Bu tabloyu, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde kalmak üzere derneğime teslim ediyorum. Doğrusu da budur. Umarım gelecek olan başkanlar da bu tabloya, bu tablodaki lidere sahip çıkarlar."