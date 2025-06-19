Adapazarlı Kadın, Yavru Saksağanı Sahiplenerek Hayata Tutunmasını Sağladı

Adapazarlı Kadın, Yavru Saksağanı Sahiplenerek Hayata Tutunmasını Sağladı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sibel Arın Sezer, yuvasından düşerek yaralanan yavru saksağanı sahiplenerek bakımını üstlendi. 'Haşmet' adını verdiği kuş, Sezer'in adım adım peşinden gidiyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşayan kadın, yuvasından düşerek yaralanan yavru saksağanı sahiplenerek hayata tutunmasını sağladı. Yavru saksağan ise annesi gibi gördüğü kadını adım adım takip ediyor.

Edinilen bilgilere göre, 23 Mayıs tarihinde Sakarya Üniversitesi kampüsü çevresinde gezen Sibel Arın Sezer, yerde çırpınan ve uçma kabiliyetini kaybetmiş bir yavru saksağan gördü. Hayvanseverliğiyle tanınan Sezer, yavru kuşu evine götürerek bakımını üstlendi. Yaklaşık 24 gündür kuşun bakım ve tedavisini sürdüren Sezer, onu adeta kendi çocuğu gibi görüyor. Bebek gibi ilgiyle bakılan kuş ise annesi olarak benimsediği Sezer'in yanından bir an bile ayrılmıyor.

"İstanbul'a gidiyoruz, Karasu'da, Cebeci'de tatil yapıyoruz"

Sibel Arın Sezer, ilk kez saksağan baktığını ifade ederek, "Adı 'Haşmet' ve benimle birlikte 3 haftadır yaşıyor. Ben nereye gidiyorsam, o oraya geliyor. İstanbul'a gidiyoruz, Karasu'da, Cebeci'de tatil yapıyoruz, kedilerimle ve oğlumla anlaşıyor. Evimden bir parça oldu. Üniversitenin girişinde uçuruyorum. 100 metre kadar uçuyor ama sesimi duyunca bir yere gitmiyor. Mama yemeyi daha bilmiyor, ben elimle besliyorum. Kalitesiz mamada yemiyor, mama ayırıyor. Ciğer, yumurta beyazı ve şırıngayla su veriyorum. O beni bırakmadığı müddetçe ben onu bırakmayacağım. Giderse de yapacak bir şey yok, özgürlüğüne kavuşsun tabii ki ve inşallah mutlu olur. En azından yaşatabildik, giderse onu çok özleyeceğim" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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