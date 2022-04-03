Adapazarı'nda 9 camide enderun teravih geleneği yaşatılacak

SAKARYA (İHA) - Osmanlı geleneği enderun usulü teravih namazı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 9 camide kılınacak.

Osmanlı döneminde Enderun Mektebinde ortaya çıkan ve sonrasında birçok camiye yayılan enderun usulü teravih, günümüzde de devam ediyor. Uzun teravih namazlarını ilahi, salavat ve tekbirlerle güzelleştiren, beş ayrı makam icra edilerek kılınan enderun usulü teravih namazı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 9 camide uygulanacak. Adapazarı Müftülüğünce düzenlenen programa göre; ilçede bulunan 9 camide, ramazanın belirli günlerinde eda edilecek. Enderun usulü teravih namazı kılınacak camilerin listesi ise şu şekilde paylaşıldı; 7 Nisan Perşembe günü Korucuk TOKİ Numan Yazıcı Cami, 8 Nisan Cuma günü Yenikent Cami, 14 Nisan Perşembe günü Karaman 17 Ağustos Cami, 15 Nisan Cuma günü Lokman Hekim Cami, 18 Nisan Pazartesi günü Budaklar Cami, 21 Nisan Perşembe günü Mithatpaşa İstasyon Cami, 22 Nisan Cuma günü Aziziye Cami, 23 Nisam Cumartesi günü Orhan Cami ve 28 Nisan Cuma günü ise Mesudiye Cami. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel