Adapazarı'nda 9 camide enderun teravih geleneği yaşatılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adapazarı'nda 9 camide enderun teravih geleneği yaşatılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Adapazarı'nda 9 camide enderun teravih geleneği yaşatılacak

Osmanlı geleneği enderun usulü teravih namazı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 9 camide kılınacak.

SAKARYA (İHA) - Osmanlı geleneği enderun usulü teravih namazı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 9 camide kılınacak.

Osmanlı döneminde Enderun Mektebinde ortaya çıkan ve sonrasında birçok camiye yayılan enderun usulü teravih, günümüzde de devam ediyor. Uzun teravih namazlarını ilahi, salavat ve tekbirlerle güzelleştiren, beş ayrı makam icra edilerek kılınan enderun usulü teravih namazı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 9 camide uygulanacak. Adapazarı Müftülüğünce düzenlenen programa göre; ilçede bulunan 9 camide, ramazanın belirli günlerinde eda edilecek. Enderun usulü teravih namazı kılınacak camilerin listesi ise şu şekilde paylaşıldı; 7 Nisan Perşembe günü Korucuk TOKİ Numan Yazıcı Cami, 8 Nisan Cuma günü Yenikent Cami, 14 Nisan Perşembe günü Karaman 17 Ağustos Cami, 15 Nisan Cuma günü Lokman Hekim Cami, 18 Nisan Pazartesi günü Budaklar Cami, 21 Nisan Perşembe günü Mithatpaşa İstasyon Cami, 22 Nisan Cuma günü Aziziye Cami, 23 Nisam Cumartesi günü Orhan Cami ve 28 Nisan Cuma günü ise Mesudiye Cami. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teravih Namazı, Sakarya, Osmanlı, Cami, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title