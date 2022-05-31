Adanalılar Aski Abone Merkezleriyle Zamandan Kazanıyor - Haberler

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 'Yerli Yerinde Hizmet Projesi' kapsamında vatandaşların ikamet ettikleri yerlerde abonelik işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmeleri için 7 abone merkezi ile Adanalılara hizmet veriyor.

Adana genelinde ilçeler dahil toplam 31 tahsilat şubesi ile hizmet veren ASKİ, merkezde bulunan 19 şubenin 7'sini abone merkezi olarak faaliyete açtı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatları ile hayata geçirilen Yerli Yerinde Hizmet Projesi dahilinde yeni lokasyonlarda açılan merkezlerin haricinde eski şubelerde de yenileme yapıldı.

ZAMANDAN TASARRUF

Bu merkezlerdeki tahsilat vezneleri aracılığıyla su faturası ödeme işleminin yanı sıra abonelik açma işlemleri, devir işlemleri ve abonelik kapatma işlemleri de yapılabiliyor. Proje kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasına ek olarak Sofulu, Cemalpaşa, Hayalpark, Meydan (Emniyet), 19 Mayıs ve Karşıyaka şubeleri sayesinde abonelik işlemlerini zaman kaybetmeden yapabilen vatandaşlar zamandan tasarruf ediyor.

Kentin muhtelif noktalarında bulunan tahsilat ve abone merkezlerinin adres bilgisi www.adana-aski.gov.tr adresinde yer alıyor. Şubeler 08: 30- 16: 30 saatleri arasında hizmet veriyor.

ANKA / Yerel