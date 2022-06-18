Adanalı Çiftçi, Pahalı Tarım İlacını Bahçesinde Kendisi Üretti: &quot;Bir Depo İlaç 12 Bin Lira, Kendimiz Kaynattığımızda 2 Bin Lira&quot; - Haberler

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Adanalı Çiftçi, Pahalı Tarım İlacını Bahçesinde Kendisi Üretti: "Bir Depo İlaç 12 Bin Lira, Kendimiz Kaynattığımızda 2 Bin Lira"

ANKA - Yerel
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Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş köyünde yaşayan çiftçi Mesut Özcanlı, portakal ağaçlarında kullanması gereken mantar ilacını, pahalılık nedeniyle kendisi üretti. Özcanlı, “Bir depo ilaç 12 bin lira gibi bir para tutuyor, kendimiz kaynattığımızda 2 bin lira gibi bir para tutuyor” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Acarmantaş köyünde yaşayan çiftçi Mesut Özcanlı, portakal ağaçlarında kullanması gereken mantar ilacını, pahalılık nedeniyle kendisi üretti. Özcanlı, "Bir depo ilaç 12 bin lira gibi bir para tutuyor, kendimiz kaynattığımızda 2 bin lira gibi bir para tutuyor" dedi.

Adana Kozan'ın Acarmantaş köyünde yaşayan Mesut Özcanlı, portakal bahçesinde kullanması gereken mantar ilacını, pahalı olduğu için kendisi üretti. Özcanlı, şunları söyledi:

"İlaçların pahalı olmasından dolayı, biz de kendi çabalarımızla kendimiz ilacı üretmeye bakıyoruz. Kükürtle kelle kireci karıştırıp kaynatıyoruz ve bunu mantar ilacı olarak vuruyoruz. Maliyeti çok çok aşağı oluyor. Deposu 30 lira gibi bir paraya mal oluyor. Bir depo ilaç 12 bin lira gibi bir para tutuyor, kendimiz kaynattığımızda 2 bin lira gibi bir para tutuyor. Maliyetleri çok aşağı düşürdüğünden biz de buna başvuruyoruz."

ANKA / Yerel

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