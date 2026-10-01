Haberler

Adana Yüreğir'de Yeşilay kulüplerinin okullarda 365 gün yaşatılması hedefleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Yüreğir'de Yeşilay kulüplerinin okullarda 365 gün yaşatılması hedefleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen toplantıda, Yeşilay kulüplerinin yıl boyunca öğrenci katılımıyla yaşayan kulüplere dönüştürülmesi ele alındı. Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yeşilay'ı okullarda 365 gün yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı himayesinde, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yeşilay kulüp danışman öğretmenleri ve okul yöneticilerinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Yeşilay kulüplerinin yalnızca belirli gün ve haftalarda faaliyet gösteren yapılar olmaktan çıkarılarak, öğrencilerin aktif katılımıyla yıl boyunca yaşayan kulüplere dönüştürülmesi ele alındı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, okul temelli çalışmaların çocuk ve gençlerin sağlıklı alışkanlıklar kazanmasındaki önemine dikkat çekti.

Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım, bağımlılıkla mücadelenin süreklilik gerektirdiğini vurgulayarak, öğrencilerin aktif rol aldığı güçlü bir okul modeli oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu ise, "Amacımız Yeşilay'ı yalnızca bir haftada değil, okullarımızda 365 gün yaşatmaktır" dedi.

Çalışmayla Yüreğir'de bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam farkındalığının okul yaşamının kalıcı bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 85 sitede yayınlandı.
İstanbul uçağında akılalmaz olay! Kabin memuru ve kadın yolcuyu ısırdı

İstanbul uçağında görülmemiş olay! Hostese bunu yaptı, ortalık karıştı
Fon krizinde iki dev banka devrede! 455 bin yatırımcı için ödeme zamanı

455 bin kişinin beklediği haber! 2 dev banka resmen devreye girdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Adliye önünde çok güzel bir oyunculuk izledik

Özcan Deniz'e kardeşinden sert çıkış: Çok güzel bir oyunculuk izledik
Yüksekova'da köy okulu alev alev yandı! Bir vatandaş Türk bayrağını alevlerin arasından kurtardı

Alevlerin arasına girdi, Türk bayrağını son anda kurtardı
Tepki çeken o sözleri DEM Partili Gergerlioğlu'na sorduk: Hissi çıkışlar

Tepki çeken o sözleri sorduk! Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken yorum
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü

Milyonların sevgilisi böyle gitti, olanları gören ablası delirdi

Özgür Özel'den Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine 'lüzumsuz' yanıtı

Cemil Tugay'ın Erdoğan ziyaretine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Baba Vanga'dan dünyayı tedirgin eden kehanet: Büyük sarsıntı geliyor